Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası biri ağır altı yaralı
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Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası biri ağır altı yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Gömeç ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Çanakkale Yolunda Karaağaç mevkiinde A.G yönetimindeki 34 HE 7049 plakalı otomobil ile İ.Ç. yönetimindeki AZ 823 DP Fransız plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan R.Ç, M.Ç, M.Ç ve E.Ç de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Burhaniye Grup Amirliğine bağlık AKS ekipleri ve 112 Acil Servis Ekipleri birlikte yaptı. Yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası biri ağır altı yaralı
Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası biri ağır altı yaralı
Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası biri ağır altı yaralı
Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası biri ağır altı yaralı
Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası biri ağır altı yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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