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Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası 3 yaralı

Son dakika haberler... Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolu üzerindeki otogar ışıklarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolu üzerindeki otogar ışıklarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çoruk Mahallesinden gelen M.B. yönetimindeki 10 LP 066 araç kavşağa girerken, Edremit yönünden gelen A.Ç. yönetimindeki 10 ACA 262 otomobil önündeki otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca bordürleri devirerek orta refüje çıktı. Kaza sırasında otomobilde hasar oluşurken, otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edilDİ.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası 3 yaralı

Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası 3 yaralı

Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası 3 yaralı

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