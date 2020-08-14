Son dakika... Balıkesir'de toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi yapıldı
Son dakika haberleri... Balıkesir Büyükşehir Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
14.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:14
Balıkesir Büyükşehir Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, yolculara ve şoförlere maske takma, hijyen kurallarına uyma ve kişisel koruyucu tedbirlerin alınması konularında uyarılarda bulundu.
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Kaynak: AA