BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON - Haberler
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BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de, yılbaşı öncesi 900 polisin katılımıyla şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği, helikopter destekli operasyon başlatıldı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de, yılbaşı öncesi 900 polisin katılımıyla şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği, helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Balıkesir merkez ve ilçelerinde, yılbaşı öncesi sahte kaçak içki satışı ve tüketiminin engellenmesi, narkotik ve asayiş suçlarının önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyon başlatıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevliyken, geçen ay çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği ?GÜNGÖR-10? operasyonuna 900 polis katıldı. Polis helikopteri ile özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri destekli operasyon kapsamında, belirlenen 141 adrese baskın yapıldı.

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

BALIKESİR'DE ŞEHİT POLİS GÜNGÖR'ÜN ADIYLA YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

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