Son dakika: Balıkesir'de polisten 27 şahsa gözaltı
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Son dakika: Balıkesir'de polisten 27 şahsa gözaltı

Son dakika: Balıkesir'de polisten 27 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı göz altına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı göz altına aldı. Narkotik operasyonlarında da 20 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 20.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 1 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 19.06.2021 - 20.06.2021 tarihlerinde Bandırma, Edremit ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 16 çalışmada, 20 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 6,32 gram metamfetamin, 15,68 gram sentetik kannabinoid, 0,59 gram toz esrar maddesi, 126 adet sentetik ecza hap, 1 adet ecstasy hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika: Balıkesir'de polisten 27 şahsa gözaltı
Son dakika: Balıkesir'de polisten 27 şahsa gözaltı
Son dakika: Balıkesir'de polisten 27 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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