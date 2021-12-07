Son dakika! Balıkesir'de polisten 24 şahsa gözaltı - Haberler
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Son dakika! Balıkesir'de polisten 24 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Balıkesir'de polisten 24 şahsa gözaltı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gömeç İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de polisten 24 şahsa gözaltı

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