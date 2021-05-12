Son dakika: Balıkesir'de polisten 10 aranan şahsa gözaltı
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Son dakika: Balıkesir'de polisten 10 aranan şahsa gözaltı

Son dakika: Balıkesir'de polisten 10 aranan şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de asayiş polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarda 10 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'de asayiş polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarda 10 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye ve Edremit İlçesinde önceki gün yapılan çalışmalarda 10 çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 14 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 4 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika: Balıkesir'de polisten 10 aranan şahsa gözaltı
Son dakika: Balıkesir'de polisten 10 aranan şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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