Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
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Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı

Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 18 uyuşturucu şüphelisi ve asayiş uygulamalarında 12 aranan şahsı göz altına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 18 uyuşturucu şüphelisi ve asayiş uygulamalarında 12 aranan şahsı göz altına alındı. Gözaltına alınan 30 şüpheliden, adli makamlara sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Erdek ve Edremit İlçelerinde yapılan 11 ayrı çalışmada, 18 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile 2 şahıs savcılıkça 13 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 29 adet sentetik ecza hap, 35,81 gram metamfetamin,

4,23 gram esrar, 1 adet ecstasy hap, 1,15 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 3 adet kartuş, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan elektronik hassas terazi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Havran İlçelerinde 02.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken ve adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 7 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 49 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet pompalı tabir edilen ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 21 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 13 adet kartuş, 1 adet tek kırma tabir edilen tüfek ve bu tüfeğe ait 15 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı
Son Dakika | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 30 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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