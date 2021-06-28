Son dakika! Balıkesir'de polis son bir haftada 81 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
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Son dakika! Balıkesir'de polis son bir haftada 81 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Son dakika! Balıkesir'de polis son bir haftada 81 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 81 şüpheliyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen bir şahıs tutuklandıBalıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve...

Balıkesir'de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 81 şüpheliyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen bir şahıs tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 21.06.2021 - 27.06.2021 tarihleri arasında yapılan 57 ayrı çalışmada, il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Gönen ve Sındırgı ilçelerinde 81 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen bir kişi tutuklandı. 79 şahıs haklarında yapılan işlem sonrası serbest kalırken, bir şahıs adl kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 115 gram esrar, 93 gram bonzai, 46 gram metamfetamin, 15 adet ecstasy hap, 511 adet sentetik ecza hap, 225 kök kenevir, 4 adet ruhsatsız tüfek, 96 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 3 bin 655 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de polis son bir haftada 81 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Son dakika! Balıkesir'de polis son bir haftada 81 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Son dakika! Balıkesir'de polis son bir haftada 81 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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