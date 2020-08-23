Son dakika! Balıkesir'de polis aranan 9 kişiyi yakaladı Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de polis ekipleri il ve ilçeler genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il ve ilçeler genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi ve ilçeleri genelinde yaptığı çalışmalarda muhtelif suçlardan aranan şahıslardan Balıkesir İl Merkezinde 2, Ayvalık İlçesinde 1, Burhaniye İlçesinde 2, Edremit İlçesinde 3 ve Sındırgı İlçesinde 1 olmak üzere toplam 9 şahsı yakaladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA