Balıkesir jandarma 18 aranan şahsı yakaladı
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Balıkesir jandarma 18 aranan şahsı yakaladı

23.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:19
Balıkesir jandarma 18 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalarken, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalarken, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il genelinde yapılan aramalarda; Karesi ilçesinde 3 aranan şahıs, Ayvalık'ta 3 aranan şahıs, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 fişek, Bandırma 'da 3 aranan şahıs, Burhaniye'de 1 aranan şahıs ve 1 ruhsatsız av tüfeği, Dursunbey'de 1 ruhsatsız av tüfeği, Edremit'te 6 aranan şahıs, Gömeç'te 1 aranan şahıs ve İvrindi ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere toplam 18 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir jandarma 18 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir jandarma 18 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir jandarma 18 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir jandarma 18 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir jandarma 18 aranan şahsı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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