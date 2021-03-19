Son dakika! Balıkesir'de PKK/KCK propaganda yapan 7 şahsa operasyon
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Son dakika! Balıkesir'de PKK/KCK propaganda yapan 7 şahsa operasyon

19.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:54
Son dakika! Balıkesir'de PKK/KCK propaganda yapan 7 şahsa operasyon

Bir son dakika haberine göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bandırma ilçesinde PKK/KCK terör örgütü için sosyal medya üzerinden propaganda yapan 7 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bandırma ilçesinde PKK/KCK terör örgütü için sosyal medya üzerinden propaganda yapan 7 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, tPKK/KCK- YPG/PYD silahlı terör örgütü ile bağlantılı şahısların faaliyetlerinin engellemeye yönelik yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik 19.03.2021 günü Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen İlçelerinde 7 adreste eş zamanlı operasyonel faaliyet düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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