Son Dakika | Balıkesir'de ormanlara girmek yasaklandı
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Son Dakika | Balıkesir'de ormanlara girmek yasaklandı

Son dakika gelişmesine göre BALIKESİR Valiliği tarafından alınan karar ile, yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde Kazdağları dahil tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Son Dakika | Balıkesir'de ormanlara girmek yasaklandı
15.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:27
BALIKESİR Valiliği tarafından alınan karar ile, yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde Kazdağları dahil tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Son günlerde artan yangınlara karşı Balıkesir Valiliği tarafından bir dizi önlem alındı. Karar doğrultusunda, ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Orman idaresinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç olmak üzere? 15 Eylül 2020 tarihine kadar 1'inci maddede belirtilen alanlar dışında, Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır" denildi.

GİRİŞİN SERBEST OLDUĞU ALANLAR

15 Ağustos'tan 31 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlarda çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı, Çamlık, Sefa Çamlık, Laka, ve Paşalimanı mesire alanları, Havran ilçesindeki Kumluca ve Talimalanı mesire alanları, Edremit ilçesinde Darıdere Tabiat Parkı, Hasan Boğuldu ve Pınarbaşı günübirlik kullanım alanı, Susurluk İlçesinde Çaylak ve Karapürçek mesire alanları İvrindi Yeşilköy (Saklıgöl) mesire alanı ile Karesi Değirmenboğazı Tabiat Parkı'ına giriş yapılabilecek ve sadece belirlenen ocak yerlerinde mangal yakılabilecek.


- Edremitbalıkesir

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Kaynak: DHA

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