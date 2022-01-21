Son dakika... Balıkesir'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
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Son dakika... Balıkesir'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika... Balıkesir'de orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Burhaniye ilçesinde, Madra dağında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Burhaniye ilçesinde, Madra dağında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Madra dağının Korucaoluk yaylası yakınındaki Güney Mevkiinde başlayan yangında 250 metrekare alan zarar gördü.

Burhaniye'de Korucaoluk yaylasında dumanların yükselmesi ormancıları harekete geçirdi. Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz'ın öncülüğündeki orman ekipleri kısa sürede yangın yerine ulaşırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Örtü yangını şeklinde devam eden yangın sırasında yaklaşık 250 metrekarelik alan zarar gördü. Yangının çoban ateşinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. - BALIKESİR

Son dakika... Balıkesir'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika... Balıkesir'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika... Balıkesir'de orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yangın, 3. Sayfa, Haber

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