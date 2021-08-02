Son Dakika | Balıkesir'de jandarmanın atlı timleri yangına karşı denetimlere destek veriyor

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın atlı birlikleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere destek veriyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın atlı birlikleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere destek veriyor.

Balıkesir Valiliğince alınan karar doğrultusunda 31 Eylül'e kadar ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ormanlık alanlarda çalışmalarına devam eden ekiplere, plajların güvenliği için görevli olan jandarma atlı birlikleri de destek veriyor.

Jandarmanın atlı birliklerinin denetimiyle karşılaşan vatandaşlardan Zeki Kemal Pekşen, söz konusu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesin orman yangınlarına karşı duyarlı ve bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşlardan Nihal Dilli ise ormanlık alanlarda yapılan denetimlerden dolayı başta jandarma olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile atlı süvari timlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın