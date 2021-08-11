Son dakika: Balıkesir'de jandarmadan operasyon
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Son dakika: Balıkesir'de jandarmadan operasyon

Son dakika: Balıkesir'de jandarmadan operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de jandarma 401 personelle yaptığı 'Türkiye Huzur ve Güven' operasyonlarında 34 şahsı gözaltına alırken, 4 bin 419 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Balıkesir'de jandarma 401 personelle yaptığı 'Türkiye Huzur ve Güven' operasyonlarında 34 şahsı gözaltına alırken, 4 bin 419 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 125 unsur, 401 personel ve 2 dedektör köpekle operasyon yapıldı. 4 bin 419 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 34 şahıs gözaltına alındı. Trafik timlerinin yaptıkları uygulamalarda da bin 634 aracın sorgusu yapıldı. 25 araç sürücüsüne toplam 13 bin 606 TL ceza yazılırken, 6 araç trafikten men edildi. 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek, bin 68) gram kubar esrar, 381 kök kenevir bitkisi, 10 gram metamfetamin, 142 litre kaçak içki ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika: Balıkesir'de jandarmadan operasyon
Son dakika: Balıkesir'de jandarmadan operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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