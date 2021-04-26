Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması
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Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması

Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri huzuru sağlamak için il genelinde asayiş ve trafik timleri de tarım araçlarına uygulama yaptı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri huzuru sağlamak için il genelinde asayiş ve trafik timleri de tarım araçlarına uygulama yaptı. Jandarma ekipleri asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı göz altına aldı. Jandarma Trafik Timleri 60 tarım aracına 38 bin TL. idari para cezası uygularken, 28 tarım aracını trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde 22-23-24-25 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında;çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı göz altına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, mevsimsel koşullara bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktör kazalarında artış olabileceği değerlendirildiğinden, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla, 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde "Traktör Denetimi" faaliyeti icra edildi.

Traktör denetimi sonucunda; bin 837 tarım aracı kontrol edilmiş, 60 tarım aracına 38 bin 419 TL idari para cezası uygulanırken, 28 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması
Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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