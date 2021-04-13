Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 29 kişiye huzur operasyonu
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Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 29 kişiye huzur operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 29 kişiye huzur operasyonu

Son dakika haber... Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında trafik ve aranan şahıslara yönelik asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 29 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında trafik ve aranan şahıslara yönelik asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 29 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Hız Denetimi" faaliyeti icra edildi. Jandarma Trafik Timleri hız denetimi sonucunda; 2 bin 315 araç kontrol edilerek, 156 araca 86 bin 752 TL idari para cezası uygulanarak, 40 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalanırken, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 10 fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 29 kişiye huzur operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 29 kişiye huzur operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 29 kişiye huzur operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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