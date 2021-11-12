Son dakika... Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa 'Huzur' operasyonu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 24 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 10 Kasım 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Erdek ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin araçları ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 35 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet tabanca fişeği, 1 adet pala ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet