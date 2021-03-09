Son dakika: Balıkesir'de jandarma 4 günde 48 şahsı yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Balıkesir'de jandarma 4 günde 48 şahsı yakaladı

09.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:00
Son dakika: Balıkesir'de jandarma 4 günde 48 şahsı yakaladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 4 günde yaptıkları asayiş uygulamalarında 48 aranan şahsı yakalarken, çok sayıda ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 4 günde yaptıkları asayiş uygulamalarında 48 aranan şahsı yakalarken, çok sayıda ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 5-8 Mart tarihlerinde yapılan çalışmalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 75 adet tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirdi. - BALIKESİR

Son dakika: Balıkesir'de jandarma 4 günde 48 şahsı yakaladı
Son dakika: Balıkesir'de jandarma 4 günde 48 şahsı yakaladı
Son dakika: Balıkesir'de jandarma 4 günde 48 şahsı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Balıkesir'de jandarma 4 günde 48 şahsı yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:05:37. #1.14#
title