Son dakika... Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı

12.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:34
Son dakika... Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, Gürcistan uyruklu 4 kadın ve 1 erkek, gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, Gürcistan uyruklu 4 kadın ve 1 erkek, gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir ay boyunca sürdürdükleri fiziki, teknik ve görüntülü takip sonunda, Altınkum Mahallesi'ndeki bir adreste fuhuş yapıldığını belirledi.

Adrese yapılan operasyonda, Gürcistan uyruklu 4 kadın ile 1 erkek, yakalandı.

Yapılan aramada, 9 cep telefonu, 7 bin 919 lira, 401 dolar ve 1 çeyrek altın ele geçirildi.

Haklarında mağdur olarak işlem yapılan Gürcistan uyruklu kadınların sınır dışı işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Nükhet Duru Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Caner Erkin Ali Şansalan Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Balıkesir'de fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:35:43. #1.16#
title