Son dakika: Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

AA, Miraç Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Jandarma, Mahrem, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title