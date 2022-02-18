Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

Son dakika haberler... Balıkesir'de DEAŞ örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de DEAŞ örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 13 şüpheliye yönelik Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da çeşitli adreslere baskınlar yapıldı. Operasyon neticesinde 11 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli ise aranıyor. - BALIKESİR

Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

Son dakika... Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Finans, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title