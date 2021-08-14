Son dakika! Balıkesir'de çıkan yangında 300 dönüm otluk alan zarar gördü
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Son dakika! Balıkesir'de çıkan yangında 300 dönüm otluk alan zarar gördü

Son dakika! Balıkesir'de çıkan yangında 300 dönüm otluk alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Balıkesir'de otluk alanda başlayan yangında, 300 dönüm alan zarar gördü.

Balıkesir'de otluk alanda başlayan yangında, 300 dönüm alan zarar gördü.

Bandırma-Çanakkale Karayolu, Bandırma-Gönen kavşağı mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 6 araçla yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve 300 dönümde etkili olan yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından diğer alanlara yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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