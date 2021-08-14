Son dakika! Balıkesir'de çıkan yangında 300 dönüm otluk alan zarar gördü

Son dakika haber... Balıkesir'de otluk alanda başlayan yangında, 300 dönüm alan zarar gördü.

Balıkesir'de otluk alanda başlayan yangında, 300 dönüm alan zarar gördü.

Bandırma-Çanakkale Karayolu, Bandırma-Gönen kavşağı mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 6 araçla yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve 300 dönümde etkili olan yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından diğer alanlara yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen