Son dakika! Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika! Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika! Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri: Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Büyükfındık Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 su ikmal ve 2 hizmet aracı, dozer ile ilk müdahale aracı sevk edildi. Çalışmalara havadan da helikopterle destek sağlandı.

Ekipler, bir süre sonra alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmasına başlandı.

Yangında, 1 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Son dakika! Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika! Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika! Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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