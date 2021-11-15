Son dakika! Balıkesir'de bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü
AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü.
Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekibi, Hakan Özbeğen'i (52) yerde hareketsiz halde buldu.
Vücudunda bıçak yarası bulunan Özbeğen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özbeğen'in cesedi evdeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Özbeğen'in oğlu Ç.Ö. (20) ile evde bulunan F.A. ve eşi N.A'yı (40) gözaltına aldı.
AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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