Son dakika! Balıkesir'de bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
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Son dakika! Balıkesir'de bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Son dakika! Balıkesir'de bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evde bıçaklanarak öldürüldü.

Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekibi, Hakan Özbeğen'i (52) yerde hareketsiz halde buldu.

Vücudunda bıçak yarası bulunan Özbeğen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özbeğen'in cesedi evdeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Özbeğen'in oğlu Ç.Ö. (20) ile evde bulunan F.A. ve eşi N.A'yı (40) gözaltına aldı.

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AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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