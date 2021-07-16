Son dakika... Balıkesir'de bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika... Balıkesir'de bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika... Balıkesir'de bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'ndeki bir evde yaşayan S.Y. (17) ve M.A. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, M.A'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı S.Y, Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika... Balıkesir'de bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika... Balıkesir'de bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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