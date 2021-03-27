Son Dakika | Balıkesir'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son Dakika | Balıkesir'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Son Dakika | Balıkesir'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşar Türk (56) idaresindeki 35 EBV 91 plakalı otomobil, Ören Mahallesi Altınyol Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek bahçe duvarına çarptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türk, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazda ağır yaralanan otomobil sürücüsü Türk, kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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