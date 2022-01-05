Son dakika... Balıkesir'de 59 şahsa 'Huzur' operasyonu

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 59 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sek edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR