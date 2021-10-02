Son dakika! Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika! Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 45 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 45 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Gömeç İlçelerinde yapılan çalışmalarda 24 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 25 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan 11 ayrı çalışmada, 21 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 20 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 12,97 gram metamfetamin, 10,44 gram sentetik kannabinoiod, 4,45 gram esrar, 10 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Balıkesir'de 45 kişi gözaltına alındı

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