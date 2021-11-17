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Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 44 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 44 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gönen ve Sındırgı İlçelerinde 16.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; (4) adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 3 adet fişek ele geçirilmiştir. 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Kepsut Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 15-16 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 26 aranan şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika... Balıkesir'de 44 şahsa 'Huzur' operasyonu

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