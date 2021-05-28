Son dakika... Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika... Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika... Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Balıkesir'de asayiş ve narkotik polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda asayiş operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklanırken, uyuşturucu operasyonlarında da 19 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda asayiş operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklanırken, uyuşturucu operasyonlarında da 19 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit İlçelerinde 27.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 11 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 12 ayrı çalışmada da; Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde 16 şüpheli şahıs yakalandı ve yakalanan 19 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 568 adet sentetik ecza hapı, 28 adet uyuşturucu hap, 10,91 gram metamfetamin, 83,50 gram esrar, 10,91 gram bonzai, 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kırıntıları bulunan payp ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika... Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika... Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zindaşti davasında gerginlik! Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
Zindaşti davasında gerginlik! Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Muharrem İnce Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Seren Serengil Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Balıkesir'de 32 kişiye asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 11:37:35. #1.16#

title