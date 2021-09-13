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Son Dakika | Balıkesir'de 32 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Balıkesir'de 32 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi 32 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi 32 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvalık, Balya, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde 10-12 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 62 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 140 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet kasatura ele geçirildi.

6-12 Eylül 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ise 38 kilo 432 gram kubar esrar, bin 55 kök kenevir, 111 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 adet sahte belge, 21 bin 200 adet dolu makaron, 80 kilo tütün, 182 litre kaçak içki ve 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Son Dakika | Balıkesir'de 32 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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