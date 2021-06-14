Son dakika! Balıkesir'de 19 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
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Son dakika! Balıkesir'de 19 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Balıkesir'de 19 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de narkotik polisi 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de narkotik polisi 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 12-13 Haziran 2021 tarihinde il merkezi, Edremit, Ayvalık ve Bandırma İlçelerinde yapılan 15 ayrı çalışmada, 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 5,97 gram metamfetamin, 22,52 gram esrar, 84 adet sentetik ecza hap, 14,38 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan payp ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de 19 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
Son dakika! Balıkesir'de 19 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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