Son dakika! Balıkesir'de 12 uyuşturucu şüphelisine operasyon
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Son dakika! Balıkesir'de 12 uyuşturucu şüphelisine operasyon

14.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:27
Son dakika! Balıkesir'de 12 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis operasyonlar sırasında uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma, Ayvalık ve Burhaniye İlçelerinde yapılan 11 ayrı çalışmada 12 şahıs yakaladı ve yakalanan 12 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 256 adet sentetik ecza hap, 2,01 gram metamfetamin, 2,69 gram esrar, 2,20 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir'de 12 uyuşturucu şüphelisine operasyon
Son dakika! Balıkesir'de 12 uyuşturucu şüphelisine operasyon
Son dakika! Balıkesir'de 12 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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