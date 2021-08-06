Son dakika! Balıkesir Büyükşehir, Milas ve Marmaris yangınlarında büyük rol aldı
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Son dakika! Balıkesir Büyükşehir, Milas ve Marmaris yangınlarında büyük rol aldı

Son dakika! Balıkesir Büyükşehir, Milas ve Marmaris yangınlarında büyük rol aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Muğla'nın Milas İlçesi'nde orman yangınlarıyla canla başla mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Muğla'nın Milas İlçesi'nde orman yangınlarıyla canla başla mücadele eden ekipleri ziyaret etti. Başkan Yılmaz, toplam 10 araç ve 29 personelle yangınların çıktığı ilk günden bu yana söndürme çalışmaları tam destek verdiklerini söyledi.

Akdeniz ve Ege şeridini kasıp kavuran orman yangınlarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Milas ve Marmaris İlçelerinde destek vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz dün gece, yaklaşık 10 gün önce orman yangınlarının başladığı Muğla'nın Milas İlçesi ile Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin yakınlarındaki mücadele çalışmalarını inceledi. Yangının başladığı günden bu yana söndürme çalışmaları için bölgede olan Balıkesir Büyükşehir itfaiye erlerini ve bölgede çalışan diğer ekipleri de ziyaret eden Başkan Yılmaz, yangının seyri hakkında detaylı bilgi aldı. Balıkesir İtfaiyesi; 6 adet 80 ton kapasiteli su ikmal aracı, hızlı ve etkin bir müdahale sağlayan 1 adet köpük su kulesi, 2 adet çok maksatlı müdahale aracı, 1 adet hızlı ilk müdahale aracı olmak üzere toplam 10 araç ve 29 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Başkan Yılmaz "Balıkesir itfaiyesi yangında etkin bir rol aldı"

Türkiye'nin özellikle güney hattını etkisi altına alan orman yangınlarının başladığı ilk günden bu yana ekip, ekipman ve itfaiye personeli olarak bölgede aktif görev aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarında etkin ve hızlı müdahaleyi koordine etmek için İtfaiye Daire Başkanımız Halil Yılmaz'da burada bizzat günlerdir görev alıyor" dedi. Devletin yangınla mücadele için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Yılmaz, "Burada ekipler, karadan, denizden ve havadan gece gündüz canla başla mücadelelerini sürdürüyor. Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerini de ziyaret ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez de santrallerimizin ana ünitelerinde herhangi bir sorun olmadığını açıkladı. Ayrıca santrallerin olduğu bölgede tedbir amaçlı Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı bir ekip de hazırda bulunduruyoruz. Orman yangınlarının yaralarını devletimiz ve halkımızla beraber saracağız. İnşallah yanan bölgelere yeniden fidanlar dikerek eski haline kavuşturacağız" dedi. - BALIKESİR

Son dakika! Balıkesir Büyükşehir, Milas ve Marmaris yangınlarında büyük rol aldı
Son dakika! Balıkesir Büyükşehir, Milas ve Marmaris yangınlarında büyük rol aldı
Son dakika! Balıkesir Büyükşehir, Milas ve Marmaris yangınlarında büyük rol aldı
Son dakika! Balıkesir Büyükşehir, Milas ve Marmaris yangınlarında büyük rol aldı
Son dakika! Balıkesir Büyükşehir, Milas ve Marmaris yangınlarında büyük rol aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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