Son dakika... Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, yöresel konuşması sosyal medyada ilgi gören Havranlı Şevki ile buluştu
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Son dakika... Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, yöresel konuşması sosyal medyada ilgi gören Havranlı Şevki ile buluştu

26.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:51
Son dakika... Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, yöresel konuşması sosyal medyada ilgi gören Havranlı Şevki ile buluştu

Son dakika gündem haberi: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım etmesi ve yöresel konuşmasıyla videoları sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Şevki Savran ve babası Mehmet Ali Savran'ı makamında kabul etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım etmesi ve yöresel konuşmasıyla videoları sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Şevki Savran ve babası Mehmet Ali Savran'ı makamında kabul etti.

Balıkesir'in tanıtımına katkı sağladığı için Savran'a teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şevki, Havran'ımızın güzel doğasını, hayvancılığımızı, lezzetlerimizi, insanımızın halini kendi güzel şivesiyle, doğal bir şekilde anlatmasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Şevki'nin ilerleyişinde, hayatını kavrayışında destek olmak istiyoruz. Bu büyümüş de küçülmüş, aynı zamanda eğitimine devam eden yani aslında Anadolu'nun bir gerçeği olan olayları betimleyen Şevki'yi, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde arkadaşlarla buluşturacağız. Orada yüksek lisans ve doktora düzeyinde profesyonelce çiftçiliği ele alan arkadaşlarımız var. Onlarla tanıştırıp idealini oluşturmaya çalışacağız."

Yılmaz, Şevki Savran'ı yaşadığı mahallede de ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Savran ise nüfus yoğunluğu fazla olan şehirlerde sıkılanların Balıkesir'e gelebileceğini belirterek, "Herkes Balıkesir'e gelsin. Her zaman dağda, bayırda yer var." dedi.

Belediye çalışanlarının ilgisiyle karşılaşan Savran'a, Yılmaz satranç takımı ve kitap verdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça da daire başkanlığının ürettiği yonca yemlerinden hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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