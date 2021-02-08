Son dakika... BALIKESİR - Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonunda 39 şüpheli yakalandı
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Son dakika... BALIKESİR - Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

08.02.2021 12:06 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:10

Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde 38 ilde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılardan 39'unun gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Son dakika... BALIKESİR - Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonunda 39 şüpheli yakalandı
Son dakika... BALIKESİR - Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonunda 39 şüpheli yakalandı
Son dakika... BALIKESİR - Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonunda 39 şüpheli yakalandı
Son dakika... BALIKESİR - Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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