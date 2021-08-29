Son Dakika | Balık restoranında baca yangını
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Son Dakika | Balık restoranında baca yangını

Son Dakika | Balık restoranında baca yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 katlı bir binanın altında bulunan balık restoranının baca kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 katlı bir binanın altında bulunan balık restoranının baca kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Meraklı vatandaşlar ise sokağa inerek çalışmaları izledi.

Yangın, Yenigün Mahallesi 1075. Sokak'taki 3 katlı bir binanın alt katında bulunan balık restoranında çıktı. Restoranı açmaya hazırlanan çalışanlar baca kısmından dumanların çıktığını gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Restoran içerisinde kısa süreli panik yaşandı.

Vatandaşlar ise sokak üzerinde toplanarak çalışmaları dört gözle izledi. Yangının neden çıktığı yapılacak incelmenin ardından ardından netlik kazanacak. - ANTALYA

Son Dakika | Balık restoranında baca yangını
Son Dakika | Balık restoranında baca yangını
Son Dakika | Balık restoranında baca yangını
Son Dakika | Balık restoranında baca yangını
Son Dakika | Balık restoranında baca yangını
Son Dakika | Balık restoranında baca yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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