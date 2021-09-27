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Son dakika: Bakü'de 2. Karabağ Savaşı şehitleri için dilek fenerli anma

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Son dakika: Bakü'de 2. Karabağ Savaşı şehitleri için dilek fenerli anma

Son dakika haberi... Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı (Vatan Savaşı) şehitleri için başkent Bakü'de düzenlenen anma etkinliğinde yaklaşık 3 bin dilek feneri uçuruldu.

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı ( Vatan Savaşı) şehitleri için başkent Bakü'de düzenlenen anma etkinliğinde yaklaşık 3 bin dilek feneri uçuruldu.

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın birinci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler gece saatlerine kadar devam etti. Anma günü kapsamında başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi ve Alev Kuleleri'ne akşam Azerbaycan bayrağı silüeti yansıtıldı. Vatan Savaşı Anıtı Kompleksi ile Zafer Müzesi'nin inşa edileceği alanda ise 3 bine yakın dilek feneri gökyüzüne bırakılarak şehitler anıldı.

İkinci Karabağ Savaşı

27 Eylül 2020'de Ermenistan'ın askeri provokasyonlarını önlemek, sivillerin güvenliğini sağlamak için Azerbaycan ordusu tüm cephe hattı boyunca karşı saldırı operasyonları başlatmıştı. Savaşın ilk gününden itibaren Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna karşı büyük bir avantaj elde ederek işgalci güçleri Azerbaycan topraklarından temizlemeye başlarken, askeri operasyonun ilk gününün sonunda Kelbecer, Murovdağ ve Ağdere istikametindeki stratejik açıdan önemli yükseklikler ile Fuzuli'de 4 ve Cebrail'de 2 olmak üzere 6 köy işgalci güçlerden kurtarılmıştı. Azerbaycan ordusuna bağlı tank, füze ve topçu birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle cephe hattında bulunan çok sayıda Ermeni askeri kuvveti, askeri tesis ve askeri teçhizat yok edilmişti. Azerbaycan ordusu, 3 Ekim'de Terter bölgesine bağlı Madagiz'i, 4 Ekim'de Cebrayıl şehrini, 9 Ekim'de Hocavend bölgesinin Hadrut yerleşimini, 17 Ekim'de Füzuli şehrini, 20 Ekim'de Zengilan şehrini ve 25 Ekim'de Gubadlı şehrini işgalden kurtarmıştı. 8 Kasım 2020'de Azerbaycan'ın kadim kültür başkenti Şuşa şehri 28 yıl 6 ay sonra Ermeni işgalinden kurtarılmış ve şehre Azerbaycan bayrağı dikilmişti. 10 Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması konusunda ortak bir bildiri imzalamıştı. Belgeye göre 20 Kasım'da Ağdam, 25 Kasım'da Kelbecer ve 1 Aralık'ta Laçın bölgesi Ermeni işgalinden kurtarılarak Azerbaycan'a teslim edilmişti.

İkinci Karabağ Savaşı'nda 2 bin 907 Azerbaycan askeri şehit olurken, 7 asker ise halen kayıp durumda. - BAKÜ

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