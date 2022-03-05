Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre HATAY'da polis ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, şehirlerarası otobüslerde yapılan aramalarda baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonun içine gizlenmiş 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'da polis ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, şehirlerarası otobüslerde yapılan aramalarda baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonun içine gizlenmiş 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak şehirlerarası otobüslerde yapılan çalışmalarda baklava kutusu içine gizlenmiş ve içinde güvercinlerin bulunduğu karton kutuda gizlenmiş vaziyette 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken,H.B. ile C.İ.Ç. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI

Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI

Son dakika! BAKLAVA KUTUSUNUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Haberler

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