Son Dakika | Bakırköy'de "Sosyete Pazarına" akın ettiler Son dakika haberleri: Bakırköy'de vatandaşlar Cumartesi günleri kurulan ünlü sosyete pazarına akın etti.

Bakırköy'de vatandaşlar Cumartesi günleri kurulan ünlü sosyete pazarına akın etti. Polislerin pazar girişinde vatandaşları uyardığı görülürken, buna rağmen sosyal mesafeyi ve maske takmayı ihmal edenler gözlendi.

İki aydan beri uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, normalleşme adımları kapsamında bu hafta ilk kez uygulanmadı. Uzun bir süre sonra vatandaşlar hafta sonunun ilk gününde park-bahçe, sahiller ve AVM'lere ilgi gösterdi. Semt pazarlarında da gün boyunca hareketlilik yaşandı.

Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan ünlü sosyete pazarında da yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri pazar girişinde uyarılarda bulunarak, kalabalık yaşanmaması için gelenleri tek tek içeri aldı.

Uyarılara rağmen sosyal bazı vatandaşlar sosyal mesafeye uymadı

Pazar içerisinde de devriye gezen polis ve zabıta ekipleri, tezgah önlerinde yoğunluk oluşmaması için alışverişe gelen vatandaşlara sık sık uyarıda bulundu. Ancak tüm uyarılara rağmen pazarın bazı bölümlerindeki tezgahlarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Pazara maskesiz giren birinin zabıta ekipleri tarafından uyarılması üzerine ise yardıma yetişen bir esnaf, kullanılmamış bir maske vererek sorunu çözdü.

Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonunda semt pazarına gelen Çağatay Kaya, "Yine de tedirginiz, kotrollü çıktık herkes birbirine bakıyor. Tüketim, alışveriş, yaşam gibi bu şekilde davranışlarımız şekillenecek. Biz de göreceğiz yabancısıyız bu sürecin" dedi.

Alışverişe gelen bir başka semt sakini ise "Bugün Bakıtköy pazarındayız. Normal hayata döndük gibi ama psikolojik olarak dönemedik. Hafta sonu kısıtlamasının olmaması da güzel" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA