Bakırköy'de silahlı market soygunu

Bakırköy'de silahlı market soygunu Bakırköy'de yüzleri cerrahi maskeli 2 kişi, silah ile geldikleri marketten bir miktar para alarak kayıplara karıştı.

Bakırköy'de silahlı market soygunu

İSTANBUL - Bakırköy'de yüzleri cerrahi maskeli 2 kişi, silah ile geldikleri marketten bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

Olay, saat 20: 30 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Pelinli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markete silahla gelen yüzü cerrahi maskeli 2 kişi, market çalışanını tehdit etti. Kasadaki bir miktar para alan şahıslar kayıplara karıştı. Soyguncuların kaçmasının ardından kısa süreli şok geçiren market çalışanı, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı