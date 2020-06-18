Son dakika! Bakırköy'de polisten mekanlara denetim
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Son dakika! Bakırköy'de polisten mekanlara denetim

Son dakika haberi... Bakırköy'de polisten mekanlara denetim Bakırköy'de yeni normalleşme sürecinde uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte mekanlar denetlendi.

18.06.2020 01:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:25

Bakırköy'de polisten mekanlara denetim

İSTANBUL - Bakırköy'de yeni normalleşme sürecinde uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte mekanlar denetlendi. Polis ekipleri işletme sahiplerine sosyal mesafe, maske kullanımı ve dezenfektan kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde vaka sayılarının artması sonucu tedbirlerde sıkılaştırmaya gidildi. İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kafe ve barlarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde işletme sahipleri ve vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımıyla ilgili uyarıldı. İşletmelerin ve vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu görülürken, uygulanan denetimler ise hafta boyu devam edecek.

Son dakika! Bakırköy'de polisten mekanlara denetim

Kaynak: İHA

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