Son Dakika | BAKIRKÖY'DE OTEL ODASINDAKİ UYUŞTURUCU TİCARETİNE POLİS BASKINI KAMERADA Son dakika güncel haberine göre Bakırköy'de otel odasında organize edilen uyuşturucu satışına polis baskın yaptı.

Bakırköy'de otel odasında organize edilen uyuşturucu satışına polis baskın yaptı. Satışı organize eden otel görevlisi ile uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Baskın anı ise kameralara yansıdı.

Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde bir otelin resepsiyon görevlisi ile organize çalışan uyuşturucu satıcıları, uyuşturucu madde almak isteyenlerle otelin odasında buluşuyordu. 22 Temmuz Çarşamba günü telefonla gelen bir ihbarı değerlendiren Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı otele baskın yaptı. Otel girişindeki resepsiyon görevlisi Sedat A.'ya otel odasında kimin kaldığı soran polis ekipleri odanın boş olduğu yanıtını aldı. Arama kararı ile birlikte otel odasına giren ekipler, uyuşturucu satıcısı Serkan T.'yi suçüstü yakaladı. Etkisiz hale getirilen Serkan T.'nin yapılan üst aramasında şortunun içinden şeffaf poşet içerisinde toz halde extacy ve extacy hap ele geçirildi. Baskın sırasında uyuşturucu madde almaya gelen Fırat T. de gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada ise peçete içine konulmuş kokain, uyuşturucu madde, metanfetamin, kapsül uyarıcı hap, toz halde kokain, skunk, toz extacy, hassas terazi, aliminyum folyo, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı Serkan T. ve otelde satış işlerini organize eden resepsiyon görevlisi Sedat A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin otel odasındaki baskın, şüphelilerin gözaltına alınmaları ve odada bulunan uyuşturucu maddeler polis kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA