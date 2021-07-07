Son dakika haber | BAKIRKÖY'DE MARTI ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | BAKIRKÖY'DE MARTI ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bakırköy sahil şeridinin bazı bölgelerinde birçok martıların ölmesi dikkat çekti.

Bakırköy sahil şeridinin bazı bölgelerinde birçok martıların ölmesi dikkat çekti. Bölge sakinlerini de tedirgin eden ölümlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bakırköy sahilinde bazı bölgelerinde son birkaç gün içinde toplu martı ölümleri gerçekleşti. Bölge sakinlerini de tedirgin eden olayda Florya sahilinde çekilen görüntülerde bazı martıların öldüğü bazılarının da ölmek üzere olduğu görüldü. Ölümlerin nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haber | BAKIRKÖY'DE MARTI ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Son dakika haber | BAKIRKÖY'DE MARTI ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Son dakika haber | BAKIRKÖY'DE MARTI ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Son dakika haber | BAKIRKÖY'DE MARTI ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Erol Bulut Salih Uçan Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | BAKIRKÖY'DE MARTI ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:06:09. #1.15#

title