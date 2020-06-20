Son dakika! Bakırköy'de kafe olarak işletilen mekanın üst katları kumarhane çıktı
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Son dakika! Bakırköy'de kafe olarak işletilen mekanın üst katları kumarhane çıktı

Son dakika haberi... Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar doğrultusunda Yeşilköy'de kafe olarak işletilen bir mekanda kumar oynattığı iddiası üzerine gece saatlerinde baskın düzenledi.

20.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:23

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar doğrultusunda Yeşilköy'de kafe olarak işletilen bir mekanda kumar oynattığı iddiası üzerine gece saatlerinde baskın düzenledi. Gerçekleştirilen baskında çok sayıda kumar malzemesiyle gizli bölmede saklanmış rulet masası ele geçirildi. Kafenin birinci ve ikinci katında bulunan 20 kişiye para cezası kesildi. 5 kişiye de kumar oynatma ve polise mukavemetten gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde kafe olarak işletilen bir adrese kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde baskın gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 3 katlı olan kafenin birinci ve ikinci katında perdeler ile kapatılan salonlarda kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri içeride bulunan kişilere işlem yapmak istediği esnada kafe yöneticileri, polislere mukavemet gösterdi.

MASKE İLE YÜZLERİNİ KAPATTILAR

Kafede bulunan 20 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulanırken polise mukavemet gösterip, kumar oynatan 5 kişide gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Gözaltına götürülen kişilerin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü. Ekipler içeride de çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdi.

POLİS EKİPLERİ GİZLİ BÖLMEDE RULET MASASI VE BİR GENÇ KIZ BULDU

Polis ekipleri katlarda yaptığı detaylı incelemede gizli bir bölmede gizlenen rulet masasını buldu. Ayrıca rulet masasının bulunduğu odanın içindeki duşa kabinde de saklanan genç bir kıza rastlanıldı. İdari para cezası işlemi yapılan şahıslardan birinin temizlik çalışanı olduğunu iddia eden yabancı uyruklu genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kafede ele geçirilen malzemelerde asayiş büro amirliğine götürüldü.

Belediye ekiplerine bağlı zabıta ekipleri de kafeyi mühürleyerek kapattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Davut Has/İHA)

Son dakika! Bakırköy'de kafe olarak işletilen mekanın üst katları kumarhane çıktı

Kaynak: İHA

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