Son dakika! Bakırçay Nehri'nin Bergama'daki 39 kilometrelik bölümü temizlendi

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, taşkın riskini azaltmak amacıyla Bakırçay Nehri ve yan kollarının Bergama bölümünde başlatılan yatak tanzim ve temizlik çalışmalarında bu yıl 39 kilometrelik hattın temizlendiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, Bakırçay Nehri'nin Bergama bölümünde başlatılan çalışmalarda bu yıl çıkartılan rüsubat miktarı 700 bin metreküpe yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Çınar, nehir yataklarının dolmasının sadece doğal yollarla değil insan eliyle de olduğunu belirtti.

Çınar, "Nasılsa su alır götürür" mantığının doğru olmadığını vurgulayarak, "Bakırçay Nehri'nden binlerce metreküp evsel ve sanayi atığını çıkardık. Bölgedeki taşkın riskini azalttık. Ancak dikkat edilmez ve atıklar yine dere yataklarına bilinçsizce atılırsa sonuç değişmez. Dere yatağı yine tıkanır. Halkımızdan kendi mal ve can güvenlikleri için bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.