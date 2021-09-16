Son dakika haber! BAKIMA MUHTAÇ HAYVANLARI, BAHÇE DUVARINA TEKME ATARAK ÜRKÜTENLER KAMERADA

DİYARBAKIR'da engelli, şiddet gören ve yaralı hayvanların tedavi edildiği Patili Yaşam Derneği (PAYADER) bahçesinin duvarına tekme atıp, hayvanları ürküten 3 kişi kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Gönüllüler tarafından engelli, şiddet gören ve yaralı olan hayvanların tedavi edildiği derneğin sokağına gelen 3 kişi, hayvanların yanında önce bağırdı. Hayvanseverlerin uyarısının ardından sokaktan çıkan kişiler, kısa süre sonra tekrar gelip, bu kez hayvanların bulunduğu bahçenin duvarını tekmeledi. Seslerden dolayı hayvanseverlerin ve hayvanların kapıya doğru koşması, kameraya yansıdı. İçerideki 2 kadın hayvansever, sürekli yaşanan bu durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, hayvanseverlerin şikayeti üzerine olayı gerçekleştiren şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.