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Son dakika! Bakım için girdiği asansör boşluğunda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Bakım için girdiği asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir usta, bakım için indiği asansör boşluğunda ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir usta, bakım için indiği asansör boşluğunda ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör ustası Selahattin Beyaz, görev yaptığı firmadan arkadaşı M.A. ile siteye gitti. M.A. ile asansörü kontrol eden Beyaz, bir süre sonra asansör boşluğuna indi. Asansör boşluğunun dışında kalıp asansörden gelen sesi dinleyeceğini söyleyen Beyaz, yanındakilerden ayrıldı. Diğer tamirci ise apartman görevlisi ile birlikte asansör içerisinde aşağı-yukarı deneme yaptı. Deneme sırasında apartman görevlisi, diğer asansör ustası ve siteye sipariş getiren tüpçü asansörle 7'nci kata çıktı.

İnişe geçen asansörün çalışmaması üzerine kabindekiler aşağı baktığında Beyaz'ı hareketsiz halde yüz üstü yatarken gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Beyaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Beyaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morgu kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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